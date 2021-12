Picchiata dal suo ex, finisce in ospedale

Ha picchiato la sua ex fidanzata, mandola in ospedale. La donna sta bene e lui, l'aggressore, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia Cassia. A finire in manette un 42enne romano ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della ex fidanzata, 26enne.

Lo scorso pomeriggio, a seguito di una richiesta giunta al 112, i carabinieri sono intervenuti in zona Grottarossa, nell'abitazione della vittima che aveva raccontato di essere stata aggredita dall’uomo nel corso di una lite per futili motivi. La donna, che presentava alcuni lividi sul volto, è stata medicata presso l’ospedale Sant’Andrea.

I carabinieri hanno bloccato l’uomo che, a quanto riferito dalla 26enne, si era già reso protagonista di altri episodi di violenza mai denunciati. L'arrestato è stato tradotto presso il carcere di Roma Regina Coeli, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.