Picchiata dal suo convivente su un treno, salvata dall'allarme dei passeggeri

Una ragazza di 21 anni, vittima del suo compagno che per 4 anni l'ha insultata e picchiata, è stata salvata a bordo di un treno. L'ultima violenza su un vagone del treno regionale proveniente da Bracciano dove il suo aguzzino, un uomo di 25 anni, l'ha presa a schiaffi perché da lei dei soldi.

A ricostruire quando successo sono stati gli agenti della polizia ferroviaria. La ragazza era al lavoro quando il suo compagno ha iniziato a tempestarla di chiamate per poi raggiungerla alla stazione Giustiniana. Una volta sul treno, poi, l'aggressione davanti agli occhi degli altri passeggeri che hanno così dato l'allarma.

La polfer, intervenuta dopo la segnalazione, arriva alla stazione Ostiense ma l'uomo non c'è. Riesce a scappare. Gli agenti trovano la vittima, ancora sotto choc, che prima sceglie di non denunciare, ma quando torna a casa e dopo aver subito la nuova aggressione cambia idea. Va dalla polizia e racconta tutto. Gli agenti raccolgono la testimonianza e attivano, con la procura, il codice rosso mettendo in via preliminare la giovane in protezione.

Fatti tutti gli accertamenti, il tre maggio scorso, il gip ha emesso nei confronti del 25enne violento una ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, con l'applicazione del braccialetto elettronico.