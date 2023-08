L'incubo di una donna lungo tre anni: picchiata dal compagno anche mentre lui era ai domiciliari

Un incubo lungo tre anni finito con l'arresto del suo compagno che la picchiava anche mentre lui era agli arresti domiciliari. È stata proprio la vittima a trovare il coraggio e, dopo un lungo calvario, denunciare il tutto. A quel punto le indagini degli investigatori della polizia di Stato del X distretto Lido hanno permesso di condurre in carcere un 59enne di origini cilene destinatario di una misura cautelare per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

L'uomo, fino alla primavera scorsa, stava scontando una condanna in detenzione domiciliare proprio in coabitazione con la vittima. È stato proprio in questo periodo che avrebbe maltrattato, sia fisicamente che psicologicamente, la compagna. Finito il periodo ai domiciliari e terminata la relazione tra i due, l'uomo ha però iniziato a perseguitare l'ormai ex compagna con minacce e insulti telefonici e in varie occasioni la stessa si è accorta di essere seguita dal cileno per le vie del quartiere e sui mezzi pubblici.

La polizia giudiziaria, con il coordinamento del pm della procura di Roma, hanno effettuato una serie di accertamenti a riscontro del racconto della donna. Gli elementi così acquisiti hanno permesso alla Procura di chiedere e ottenere dal giudice una misura cautelare a carico del 59enne. Sono stati gli stessi agenti del X Distretto a notificare l'ordinanza. L'uomo è stato portato in carcere.