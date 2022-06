Picchiarono una ragazza a Trastevere, vietato l'accesso nei locali a due bulle di 17 e 18 anni

Hanno inseguito una ragazza e l'hanno pestata, minacciandola anche di morte. È quanto successo a Trastevere nella notte tra il 7 e l'8 maggio scorsi, nei pressi di Ponte Sisto. La notizia è stata diffusa solamente oggi dalla questura di Roma dopo che è statao emesso emesso nei confronti di 2 ragazze violente, una di 17 e l'altra di 18 anni, il divieto di accesso all'interno dei locali pubblici dell'area urbana di Trastevere e di Campo de' Fiori.

Le due bulle avevano aggredito e minacciato una coetanea che passeggiava con la propria comitiva. La vittima, senza un motivo apparente, è stata picchiata con calci e pugni e colpita con un coccio di bottiglia. Per tale fatto, gli agenti della polizia di Stato del commissariato Trastevere hanno denunciato, in concorso tra loro, in stato di libertà, alle procure competenti, le due giovani per i delitti di minaccia e lesione personale.

All'esito degli accertamenti svolti dagli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Roma, valutata la pericolosità dei comportamenti, al fine di garantire la sicurezza pubblica nella predetta zona ed evitare il ripetersi di ulteriori episodi che possano mettere a rischio l'incolumità pubblica, il Questore di Roma ha emesso nei confronti delle giovani il Divieto di Accesso all'interno dei locali pubblici quali pub, bar e ristoranti della zona centralissima di Trastevere e di Campo de' Fiori e di stazionamento nelle immediate vicinanze e negli spazi antistanti gli stessi per la durata di anni 2, per la maggiorenne e di un anno per la minorenne. L'eventuale violazione comporta una sanzione penale, punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8 mila a 20 mila. Così in un comunicato la Questura di Roma.