Picchia titolare del bar con una mazza da baseball, 18enne non potrà frequentare locali per 2 anni

Non si è fatto attendere il provvedimento D.A.C.U.R. (il divieto accesso aree urbane) nei confronti di un giovane 18enne che, il 25 novembre scorso, dopo un diverbio avvenuto con il titolare di un pub a Frascati, si era allontanato dal locale per poi far ritorno armato di una mazza da baseball in legno.

Il ragazzo, romano, aveva iniziato a colpire il povero malcapitato costringendolo a fuggire per poi aggredire con pugni al volto anche un'altra persona - dipendente dello stesso locale - intervenuto in difesa della vittima. Sia il titolare che il dipendente del locale, avevano riportato lesioni personali refertate rispettivamente con 25 e 7 giorni di prognosi.

L'aggressore 18enne invece, rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Frascati, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria che ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ieri sera però, il giovane è stato nuovamente arrestato a seguito di esecuzione di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari sostituita con quella della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Velletri.

Nei confronti del 18enne, il Questore, sulla base dell’istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso il provvedimento del D.A.C.UR. che gli vieterà, per 2 anni l'accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nell’area urbana dove è avvenuta l’aggressione nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi. Per coloro che non rispettano tale divieto è prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da 8mila a 20mila euro.