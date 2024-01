Picchia e sequestra una ragazza, poi la costringe a prostituirsi

Sequestrata, picchiata e costretta a prostituirsi. Vittima una ragazza romena di 23 anni che ha trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino.

La giovane, all'inizio dello scorso mese di dicembre si è presentata alla stazione dei carabinieri Divino Amore per denunciare quanto subito dal connazionale, un uomo di 31 anni.

Le indagini dei militari dell'Arma - coordinate dalla procura di Roma - hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che il 31enne romeno, pochi giorni prima, aveva prelevato la donna con la forza dalla strada, rinchiudendola nel suo appartamento in zona Santa Palomba, dove, dopo averla privata del telefono cellulare, l’aveva malmenata per intimorirla e inibirne ogni reazione. La sera, l'ha poi accompagnata sul litorale di Ostia per farla prostituire, privandola puntualmente del denaro che guadagnava.

Infine, temendo che la vicenda potesse giungere a conoscenza delle forze dell’ordine, l’uomo si sarebbe deciso a liberare la ragazza. Le indagini degli inquirenti hanno consentito di ricostruire con esattezza i contorni della vicenda e raccogliere gravi indizi a carico del 31enne romeno, il quale, arrestato in esecuzione dell’ordinanza, è stato portato nel carcere romano Regina Coeli.

Dovrà rispondere dei reati di sequestro di persona, lesioni personali aggravate, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione.