Geloso della fidanzata la picchia e la sequestra dopo averle tolto lo smartphone

Picchiata e sequestrata dal suo fidanzato. Un ragazzo geloso arrivato a rinchiuderla in casa dopo averle tolto il telefonino. A muovere l'uomo la gelosia. Violenza sulla ragazza che è però costata l'arresto all'uomo, un 36enne romano. Teatro dell'aggressione un appartamento in zona Finocchio, nella periferia est della Capitale.

Sono stati i carabinieri della stazione Tor Vergata, stanotte, dopo richiesta d'intervento al 112, a portarsi in un abitazione del quartiere del VI municipio delle Torri. All'interno una 32enne romana che ha raccontato ai militari di essere stata aggredita dal convivente 36enne per motivi di gelosia.

Botte ma non solo, il 36enne le ha anche impedito di uscire di casa e di utilizzare il telefono e comunicare liberamente con i familiari. Raccolta la denuncia della vittima, i carabinieri, d’intesa con la procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato l’uomo e lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli dove il tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

Già noto alle forze dell'ordine è accusato di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Tor Vergata con una prognosi di 3 giorni.