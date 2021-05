Incontra la ex in strada, poi la sequestra in casa e la picchia

Le violenze in un'abitazione di Tivoli. In manette un 23enne

Ha incontrato la sua ex per strada, l'ha costretta ad andare a casa sua e poi l'ha picchiata e sequestrata. Vittima un donna di Tivoli, riuscita a mettersi in salvo dopo che le sue urla sono state segnalate al 112 da alcuni passanti. Ad essere arrestato dai carabinieri della stazione del Comune della provincia nord est della Capitale un 23enne italiano con diversi precedenti alle spalle.

Sabato sera, i militari sono intervenuti per una richiesta d’aiuto giunta sul 112 da anonimi passanti. Erano già da troppe ore che sentivano le urla disperate di una donna e la situazione diventava sempre più preoccupante. Dalla Centrale Operativa di Tivoli sono quindi state inviate due pattuglie a verificare cosa stesse succedendo.

La situazione che hanno riscontrato i militari è risultata subito chiara. Non appena aperta la porta dell’abitazione del Centro di Tivoli, ne è uscita una ragazza visibilmente agitata e con diverse ecchimosi sul viso. All’interno un 23enne italiano, già conosciuto ai militari che in evidente stato di agitazione, ha riferito che non stava succedendo nulla.

Ben diverso il racconto della donna che, appunto, ha riferito ai militari di aver incontrato il suo ex per strada e che lo stesso l'aveca costretta a seguirla nella sua abitazione per chiarire i motivi della rottura della relazione. Quando però sono arrivati in casa, il 23enne ha iniziato ad innervosirsi e le ha strappato di mano il suo telefonino, rinchiudendola in uno stanzino.

Solo le urla disperate della ragazza, udite dai vicini hanno permesso l’intervento risolutore dei carabinieri che, una volta acquisite le notizie, dietro indicazione della Procura della Repubblica di Tivoli, hanno fatto scattare le manette nei confronti del 23enne che adesso attenderà l’esito del processo per maltrattamenti e atti persecutori (non era la prima volta che la donna veniva seguita dall’uomo) agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.