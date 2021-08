Primavalle: picchia agente e gli rompe una vertebra, minacciati anche gli operatori 118

Intervenuto per sedare una lite in via Mattia Battistini, un poliziotto è stato picchiato violentemente dall'uomo che con il collega tentava di bloccare. Trasportato all'ospedale Sant'Eugenio, è ora ricoverato per la frattura della settima vertebra cervicale e ne avrà per 40 giorni.

E' successo poco dopo la mezzanotte a Primavalle. La volante era intervenuta per sedare una violenta lite tra due uomini, ma all'arrivo dei poliziotti uno dei due, un romeno di 43 anni, gli si è scagliato contro prima solo verbalmente con insulti e minacce, anche ai sanitari del 118 intervenuti, per poi passare all'aggressione vera e propria.

Ferito dal 43enne, arrestato e in attesa della convalida, anche l'altro agente, dimesso però con una prognosi più lieve di 7 giorni.