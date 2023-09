Divieto di avvicinamento all'ex moglie dopo averla picchiata: ma continua a perseguitarla

Non doveva avvicinarsi alla ex moglie, né tanto meno dimorare nello stesso comune di Guidonia Montecelio dove è residente la donna. Restrizioni a cui l'uomo, un 55enne egiziano, non ha ottemperato continuando a perseguitare e controllare la donna. Da qui la necessità di un intervento della procura di Tivoli con gli agenti del commissariato tiburtino che hanno eseguito nei confronti dell'uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico.

Il provvedimento del tribunale di viale Cassiano si è reso necessario poiché l'uomo, indagato per i maltrattamenti in ambito domestico nei confronti della moglie, una donna romena di 51 anni, nonostante fosse già gravato dalla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa famigliare, del divieto di avvicinamento alla parte offesa con dispositivo elettronico di controllo e del divieto di dimora nel comune di Guidonia Montecelio, ha continuato ad assillare la donna tramite i social media, l’ha avvicinata più volte ed ha continuato a dimorare nel comune della Città dell'Aria, del tutto incurante delle restrizioni in atto.

L’attività d’indagine espletata dagli agenti del commissariato di Tivoli, che hanno attentamente monitorato gli spostamenti dell’indagato accertando le violazioni alle prescrizioni imposte e le segnalazioni della stessa vittima, hanno permesso l’emissione della misura cautelare da parte dell’autorità giudiziaria.