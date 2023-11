Picchia la moglie e la manda in ospedale

Un marito violento e aggressivo. Un uomo che le ha fatto temere il peggio, sino a mandarla in ospedale per le botte ricevute. Incubo di una donna italiana di 66 anni il marito, arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

È stata la stessa donna, dopo essere stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Colleferro, per essere medicata per delle lievi lesioni riportate, guaribili in sei giorni, a recarsi alla stazione dei carabinieri di Valmontone per chiedere aiuto. Ai militari ha denunciato di subire da anni aggressioni verbali per futili motivi da parte del marito, che spesso sfociavano in scontri fisici per i quali temeva per la propria vita.

Per questo motivo, i carabinieri, su disposizione della procura della Repubblica di Velletri, hanno arrestato l’uomo, un 61enne originario della provincia di Foggia, e lo hanno condotto presso il carcere di Velletri.