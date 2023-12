Picchiava la moglie, dopo quattro anni finisce in carcere

Picchiava la moglie. Anni di vessazioni e botte. Un uomo violento, residente a Roma. Dopo 4 anni il 45enne è stato arrestato in provincia di Frosinone per quanto aveva fatto patire alla donna. Maltrattamenti in famiglia per una pena di 2 anni e 4 mesi.

Residente a Roma, l'uomo è stato sottoposto a un controllo da parte dei carabinieri della stazione di Esperia, durante un servizio di pattuglia notturno per la prevenzione dei reati predatori nell'area della provincia di Frosinone.

Dagli accertamenti il 45enne è risultato colpito da un provvedimento restrittivo emesso dalla procura di Roma nell’aprile 2021, a seguito di condanna definitiva per il reato di maltrattamenti in famiglia. Le violenze vennero commesse nell’anno 2019 e inizio anno 2020 nel comune di Roma, in danno della moglie.

Al termine delle formalità di rito, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, l’arrestato è stato condotto nel carcere di Cassino a disposizione della magistratura.