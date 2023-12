Picchia la moglie per 25 anni, lei lo lascia e viene minacciata di morte

Picchiata e vessata per 25 anni anche davanti ai figli piccoli. Una volta cresciuti la donna ha deciso di lasciare quell'uomo violento. Da qui l'inizio di un nuovo incubo, con minacce di morte e atti persecutori nei confronti della donna. Sono poi stati gli agenti del commissariato di Anzio a dare esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 58 anni di Anzio.

25 anni di violenze

L'uomo, nel corso dei 25 anni trascorsi con la compagna, in più occasioni aveva palesato la sua indole violenta - esacerbata anche dall’abuso di alcol - attraverso inequivocabili comportamenti aggressivi nei confronti della donna, insultata e picchiata anche alla presenza dei loro due figli minori.

L'incubo dopo la separazione

Circa 2 anni fa, solo quando questi ultimi erano ormai diventati grandi, la donna, che aveva sopportato per tutto questo tempo i comportamenti violenti del compagno, spesso ubriaco, ha trovato il coraggio di interrompere la loro relazione. Da quel momento l’uomo ha iniziato a porre in essere una serie di azioni vessatorie con ripetute condotte minacciose e violente contro la sua ex compagna, anche sul posto di lavoro, mettendo in atto pedinamenti nei tragitti casa – lavoro, inviando messaggi minacciosi, costringendola di fatto a farle cambiare le proprie abitudini di vita e obbligandola spesso anche a dormire presso la casa della sorella.

Codice rosso

Gli investigatori, in stretto coordinamento con la procura di Velletri, e seguendo i dettami del cosiddetto codice rosso, hanno in breve tempo sviluppato una serie di indagini acquisendo così gli elementi con i quali il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto, dal giudice per le indagini preliminari, l’emissione di una misura a tutela della vittima.

Divieto di avvicinamento all'ex moglie

Sono stati i poliziotti di viale Antium a dar seguito all’ordinanza: l’indagato non dovrà avvicinarsi alla ex e ai luoghi da lei frequentati. Atti persecutori e minacce i reati contestati. Nella stessa ordinanza il gip ha disposto, sempre a tutela della donna, il divieto per l’ex compagno di comunicare con lei e i suoi familiari con qualsiasi mezzo, anche telematico, senza l’autorizzazione della magistratura.