L'incubo in casa: picchiata e minacciata di morte dal marito davanti ai 4 figli piccoli

L'incubo in casa. Un marito violento che da mesi la maltrattava e picchiava, arrivando a minacciarla di morte davanti ai quattro figli piccoli. Teatro delle violenze un appartamento dii Marina di Tor San Lorenzo, frazione di Ardea, in provincia di Roma, dove i carabinieri della locale stazione hanno notificato un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere a un 55enne dell’est Europa, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.

Nei giorni scorsi, la moglie dell’uomo, una donna moldava di 42 anni, ha denunciato presso la stazione dei carabinieri che da diversi mesi subiva costanti maltrattamenti da

parte del marito, per lo più di natura psicologica che, in alcune circostanze, sono sfociati anche in aggressioni fisiche, mai denunciate in passato e per le quali non si era mai recata

presso un ospedale della zona per farsi refertare. In un recente episodio, a seguito di una lite scaturita per futili motivi, l’uomo l’avrebbe anche minacciata di morte.

La donna, è stata da subito messa al corrente delle tutele previste in materia di codice rosso, ma ha preferito rifiutare il collocamento presso una struttura protetta, continuando a convivere con l’uomo soprattutto per prendersi cura dei loro quattro figli, due maschi e due femmine, tutti minorenni.

Nel giro di pochi giorni, visti i gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri, la procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto dal Gip del tribunale di Velletri l’ordinanza che ha disposto il carcere per il marito della donna che è stato così arrestato e portato alla casa circondariale di Velletri.