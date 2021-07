Minaccia la moglie davanti al figlio, poi si scaglia contro di lei con calci e pugni

Non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo ma l’ennesimo episodio, accaduto nella serata di lunedì in un appartamento in zona Osteria del Curato, al Tuscolano, l’ha convinta a dire basta: vittima la moglie di un 44enne moldavo che, dopo essere stata fatta bersaglio delle "solite" minacce e violenze di fronte al loro figlio di 20 anni, ha deciso di chiamare il 112.

I Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà, intervenuti in pochi minuti sul posto, hanno dovuto faticare non poco per contenere lo scatto d’ira del marito che, alla vista delle divise, conscio che a chiamarle fosse stata proprio la moglie, per fargliela pagare, ha tentato nuovamente di scagliarsi contro di lei, una connazionale di 40 anni con calci e pugni.

Il violento è stato immobilizzato e portato in caserma, da dove, poi, è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.