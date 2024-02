Picchia la madre e la manda in ospedale, in manette figlio violento

Botte e vessazioni all'anziana madre con cui era tornato a convivere da quando si era separato dalla moglie. Un figlio violento arrestato per questo dai carabinieri.

La vittima, una donna 70enne residente a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, ha denunciato ai carabinieri una serie di comportamenti vessatori subiti dal figlio - un 40enne italiano - che convive con lei a seguito della separazione con la moglie.Violenze reiterate che hanno costretto la donna alle cure dell'ospedale di Pomezia, dove è stata dimessa con 10 giorni di prognosi.

Raccolto i gravi indizi di colpevolezza i militari della stazione di Marina di Tor San Lorenzo hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal tribunale di Velletri che dispone la custodia cautelare in carcere per il 40enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato portato nel carcere di Velletri.