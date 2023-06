Gli nega i soldi per la droga: figlio ingrato picchia la madre e la minaccia di morte

Voleva i soldi per la droga. E non era la prima volta. Una pretesa che la madre dell'uomo non ha accontentato. Da qui le minacce e le violenze, con la donna picchiata dal figlio ingrato. È successo domenica sera a Torpignattara dove i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 32enne romano, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

A chiamare il 112 dalla sua abitazione della via Casilina la mamma dell'uomo, che ha denunciato ai militari di essere stata minacciata dal figlio, che pretendeva denaro, necessario all’acquisto di stupefacente. All’arrivo dei carabinieri, il 32enne ha anche opposto resistenza cercando di aggredirli con calci e pugni e continuando a minacciare la madre.

Dagli accertamenti dei militari sono emerse pregresse denunce della vittima per episodi dello stesso tipo e per questo il figlio è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli, come disposto dall’autorità giudiziaria in attesa della convalida dell'arresto.