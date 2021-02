Picchia la madre con uno scopettone e le ruba i soldi dalla cassa del negozio, in manette il figlio

Una storia fatta di angherie e soprusi quella vissuta dalla madre di un 38enne romano. Lui, dipendente da sostanze stupefacenti, per anni l’ha sottoposta a violenze fisiche per procurarsi i soldi necessari ad acquistare la droga. Spesso le sottraeva soldi dalla cassa di un’attività gestita in comune, percuotendola poi quando non riusciva ad ottenerli, arrivando persino a colpirla all’addome con uno scopettone o mordendola al volto. Un’aggressività indirizzata talvolta al mobilio della stessa attività.

Lo scorso mese la donna, stanca dei continui maltrattamenti del figlio ha chiesto aiuto agli agenti del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale che, sulla base di una dettagliata informativa di reato, hanno chiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica di Roma una misura cautelare a carico del 38enne.

A seguito della notifica del provvedimento, l’uomo, si trova ora ristretto presso il carcere di Regina Coeli. Dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti, lesioni ed estorsione