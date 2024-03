"Mi faccio carcerà, ma ti ammazzo": picchia l'ex compagna fino a farla sanguinare

Picchiata, umiliata e insultata. Un incubo per una donna finita vittima del suo ex. Lui, dal 2022, l'ha aggredita con morsi, calci, schiaffi, colpi in testa e tirate di capelli rendendole la vita impossibile. A ricostruire l'inferno vissuto sono stati gli agenti della polizia di Stato e la procura di Tivoli.

All'uomo, un 50enne di Guidonia Montecelio, adesso è stato applicato il divieto di avvicinarsi alla sua ex e di comunicare con la vittima con qualsiasi mezzo, inclusi i social, e pure l'applicazione del braccialetto elettronico. Stando a quanto emerso del gip che ha emesso il provvedimento, la personalità "dell'indagato" è "prevaricatrice e rivelatrice" e incapace di "reprimere le pulsioni lesive dell'altrui integrità fisica e psicologica".

Che il 50enne non era solito trattenersi nelle violenze lo racconta la quotidianità vissuta della donna, anche sul posto di lavoro. Sempre più frequenti erano infatti le aggressioni fisiche "finché non ti esce il sangue non ti ho massacrata", intimava all'ex compagna Lui, inoltre, in più occasioni l'ha minacciata anche con un coltello. "Io ti porterò all’altare non sposandoti, ma nell'altro modo" e "mi faccio carcerà, ma ti ammazzo", le diceva.

La vittima, ormai stanca, aveva iniziato anche un percorso presso un centro antiviolenza poi da interrotto dopo che il cinquantenne l'aveva convinta che era normale che le coppie litigassero. A riprova della sua pericolosità, tuttavia, ci sarebbero state anche altre violenze che l'uomo aveva tenuto anche in una precedente relazione.

Dopo una indagine il 50enne di Guidonia è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento a una distanza non inferiore a un chilometro dai luoghi abitualmente frequentati dall'ex compagna, dall'abitazione dei suoi genitori e della sorella, dalla scuola frequentata dai figli, per il reato di maltrattamenti in famiglia.