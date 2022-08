Picchia un uomo e poi gli incendia casa, pretendeva 40 euro

Se lo è trovato davanti in casa che lo minacciava con una bottiglia. Poi la richiesta: "Dammi i soldi". Al rifiuto ha scatenato la reazione dell'uomo che lo ha prima picchiato e poi gli ha incendiato casa. Vittima un cittadino brasiliano residente nella zona della Marranella. A finire in manette un connazionale 21enne della vittima, gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione, rapina aggravata, violazione di domicilio e di danneggiamento seguito da incendio.

Il giovane, dopo aver scavalcato un cancello, si è introdotto nell’abitazione di un connazionale in via Marin Sanudo. Sotto la minaccia di una bottiglia ha quindi preteso la somma di 40 euro. Alla risposta negativa, il 21enne lo ha aggredito colpendolo con un pugno e lanciandogli la bottiglia. Poi, non contento, ha dato fuoco ad un materasso uscendo poi dall’appartamento.

Solo grazie all’immediato intervento degli agenti del commissariato Porta Maggiore di polizia e dei vigili del fuoco si è potuto evitare il peggio. Al sopraggiungere degli agenti, il 21enne, con precedenti di polizia, è stato trovato seduto all’esterno dell’abitazione in evidente stato di alterazione psicofisica, mentre proferiva insulti e minacce.

Alla richiesta da parte degli agenti di dichiarare le proprie generalità, lo straniero ha reagito bruscamente, fuggendo e nascondendosi all’interno dell’appartamento in fiamme. I poliziotti, nonostante l’intenso fumo che fuoriusciva dalla casa, sono riusciti comunque ad entrare e a bloccare il sospettato, che è stato quindi accompagnato fuori e trasportato presso gli uffici del commissariato per gli accertamenti del caso.

Arrestato, dopo la convalida, il tribunale ha disposto per il ragazzo il divieto di dimora nel comune di Roma, limitatamente all’area appartenente al municipio V.