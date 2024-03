"Faccio esplodere tutto", barricato in casa dei genitori incendia lenzuolo e apre il gas

"Faccio esplodere tutto". Queste le minacce che un uomo di 42 anni ha urlato ai genitori dopo aver appiccato un incendio in casa e aver aperto il gas. È accaduto a Serpentara all'alba dello scorso venerdì.

In particolare l'uomo, dopo aver minacciato di morte i genitori che non gli hanno voluto dare i soldi per acquistare della droga, ha tentato di incendiare l'abitazione di via Camillo Pilotto dando fuoco a un lenzuolo e afferrando un coltello con cui si è poi scagliato contro la madre e il padre. Inoltre, durante il diverbio, il 42enne ha lasciato aperto il gas del piano cottura.

Gli agenti del III distretto Fidene-Serpentara, giunti sul posto, lo hanno disarmato e bloccato evitando il peggio. I due genitori, lievemente feriti, sono state medicati sul posto da personale del 118. Il figlio violento è invece stato arrestato per maltrattamenti ed estorsione nei confronti dei genitori.

Alla fine degli accertamenti, l’uomo è stato portato all'ospedale Sant'Andrea per la valutazione psichiatrica prima della successiva traduzione presso la casa circondariale di Regina Coeli a disposizione della magistratura.