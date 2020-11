Picchia i genitori ed estorce loro 1000 euro al giorno per comprare capi griffati, profumi e alcolici

Ha chiesto ai genitori soldi per capi di abbigliamento griffati, profumi costosi, alcolici e sigarette e, in caso di rifiuto, li minaccia, li percuote e li obbliga a consegnargli fino a 1000 euro al giorno.

Una estorsione aggravata che è costata le manette ad un 30enne albanese, arrestato dai Carabinieri Compagnia di Castel Gandolfo.

Ieri sera, i carabinieri, transitando nel centro cittadino di Marino, hanno sentito alcune urla provenire da un'abitazione e sono immediatamente intervenuti. In casa hanno trovato il 30enne, che abita con i genitori, mentre minacciava il padre, intimandogli di raccogliere con la bocca alcuni generi alimentari scagliati a terra, per essersi rifiutato di dargli un centinaio di euro per uscire a divertirsi con gli amici.

Gli immediati accertamenti eseguiti dai militari della locale Stazione hanno portato alla luce analoghi episodi di violenze e continue richieste di denaro, consumatisi nel corso degli ultimi tre anni, che il figlio compiva nei confronti dei genitori. Denaro, che a volte raggiungeva la somma di circa 1.000 euro, che serviva al figlio violento per l'acquisto di beni superflui.

I Carabinieri hanno quindi arrestato il 30enne e lo hanno portato nel carcere di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.