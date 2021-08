Picchia selvaggiamente il fratello della fidanzata: 25enne grave in ospedale

Lo ha picchiato selvaggiamente riducendolo in fin di vita. Vittima un 25enne romeno, aggredito brutalmente dal fratello della fidanzata, connazionale e coetaneo. A chiudere il cerchio sull'uomo gli investigatori di polizia che lo hanno poi arrestato. Le violenza in un appartamento in zona Furio Camillo-Ponte Lungo dove i due già in passato avevano avuto delle accese discussioni per futili motivi.

A dare il via alle indagini della Polizia di Stato il referto medico di un ragazzo, giunto all'ospedale in stato di incoscienza la mattina del 13 agosto con un trauma cranico con emorraggia cerebrale.

Gli investigatori del VII Distretto San Giovanni, diretto da Antonio Soluri, sono immediatamente andati in ospedale dove hanno trovato la sorella della vittima insieme ad un 25enne romeno convivente con i due nonché fidanzato della ragazza.

La coppia, sentita separatamente, ha raccontato versioni diverse e contrastanti su quanto accaduto: unico punto in comune tra i racconti era che, dopo essere usciti da casa per andare a fare una passeggiata, avevano trovato, rientrando, la porta di casa aperta ed il fratello di lei sul letto, privo di conoscenza per una probabile sbornia.

Insospettiti dall’atteggiamento dei fidanzati, i poliziotti sono andati nel loro appartamento dove hanno trovato le pareti sporche di sangue così come un lenzuolo, un piatto di ceramica rotto ed un materasso lavato ed appoggiato in un sottoscala esterno all’abitazione.

Sentiti poi alcuni vicini, gli agenti hanno scoperto che la sera prima che il ragazzo finisse in ospedale, tra le 18 e le 22 si era sentita una forte litigata tra i due uomini e rumori riconducibili a colpi di pugni o calci e oggetti rotti, mentre la ragazza implorava insistentemente di smetterla; dopo le 22 il silenzio.

Inviati tutti gli elementi alla Procura della Repubblica, questa ha chiesto ed ottenuto, dal G.I.P. del Tribunale di Roma, l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere per il 25enne, provvedimento prontamente eseguito dagli investigatori che hanno condotto il ragazzo in prigione. Restano da accertare le cause che hanno scatenato le violenze da parte del 25enne.