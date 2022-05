Sfonda il muretto di casa della ex con l'auto, poi la picchia e la deruba

Danneggiamento, furto, rapina ed una doppia aggressione prima nei confronti della ex - picchiata e costretta alle cure dell'ospedale - e poi contro il papà della donna, intervenuto a difesa della figlia. A dare vita al pomeriggio criminale un 39enne romano, con lo stesso che poco prima aveva rubato dei monili d'oro da casa dei suoi genitori. E' successo al Quadraro, nel pomeriggio di ieri.

I fatti hanno cominciato a prendere corpo intorno alle 16:00 di giovedì 19 maggio quando l'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, si è presentato sotto casa della ex in via dei Sulpici. A bordo di una Smart ha utilizzato la vettura come un'auto-ariete ed ha distrutto il muretto di recinzione della casa dove la ex compagna vive con il papà, danneggiando tra l'altro tre vetture che si trovavano parcheggiata davanti l'ingresso dell'abitazione.

Rubata una borsa trovata nell'auto della donna parcheggiata in un box, ha quindi aggredito la ex. Minacciata con un coltello l'ha colpita al volto. Poi si è scagliato contro il papà della vittima, intervenuto a difesa della figlia.

Un blitz rumoroso, avvenuto in pieno giorno, che ha richiamato l'attenzione di alcuni residenti che hanno quindi richiesto l'intervento al 112. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Tuscolano di polizia che hanno trovato il 39enne ancora sul posto. Trasportata la donna dall'ambulanza del 118 al policlinico Casilino, con tumefazioni al volto ed alle braccia, i poliziotti hanno quindi fermato l'ex violento.

Arrestato per rapina impropria, è stato inoltre denunciato per ricettazione, dopo che gli agenti hanno rinvenuto nella sua Smart i monili in oro spariti dall'abitazione dei genitori del 39enne. Informata l'autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo.