Picchia il fratello della ex e gli ruba le chiavi di casa, trovato sul pianerottolo

Già in passato era stato denunciato dalla sua ex e dalla mamma di lei per averle minacciate e picchiate. Un 21enne romano residente al Quarticciolo che, nonostante le querele, non ha desistito dai propri atteggiamenti anzi, è arrivato pure ad aggredire il fratello della 19enne, per poi derubarlo delle chiavi di casa. A fermarlo i carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste che hanno quindi arrestato il giovane romano. E' indiziato dei reati di rapina e atti persecutori.

Il giovane, già in passato più volte querelato dalla sua ex fidanzata 19enne e dalla madre per gli atteggiamenti ossessivi, le minacce e le aggressioni fisiche di cui si sarebbe reso responsabile dalla fine della relazione, avvenuta lo scorso mese di aprile, avrebbe aggredito il fratello della sua ex per derubarlo delle chiavi dove la famiglia vive, tentando di fare accesso all’abitazione.

I militari dell'arma sono riusciti a rintracciarlo proprio nei pressi del condominio della ex fidanzata, arrestandolo.

Il 21enne è stato portato nel carcere di Civitavecchia e ad esito dell’udienza, l’arresto è strato convalidato e, nei suoi confronti, l’autorità giudiziaria ha anche disposto il divieto di avvicinamento alla vittima con dispositivo elettronico di controllo antistalking.

Controlli a Quarticcolo e Centocelle

Quarticciolo, come il vicino quartiere di Centocelle, dove i carabinieri della compagnia Roma Casilina hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio volto alla prevenzione e alla repressione dei reati contro la persona, il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti nei due quartieri del quadrante sud est della Capitale.

Un 22enne romano è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, con lama di 7 centimetri, ed è stato denunciato a piede libero. Segnalati alla prefettura di Roma altri 6 giovani trovati in possesso di dosi di hashish. Sequestrati in totale 14 grammi di droga. Nel corso delle attività sono state identificate 147 persone e sono state effettuate verifiche su 75 veicoli.