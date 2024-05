Picchia l'ex moglie e la figlia 17enne, erano andate a mangiare una pizza senza di lui

Ha picchiato l'ex moglie e la figlia 17enne perché le due erano andate a mangiare una piazza senza di lui. È stata questa l'ultima violenza che ha convinto una donna a denunciare tutto, compresi i maltrattamenti subiti in passato, oltre l'ultima gravissima aggressione subita anche dalla figlia.

I carabinieri della stazione di Marcellina, in provincia di Roma, hanno così indagato e il giudica ha applicato il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico all'uomo violento, oltre al divieto di comunicazione con la vittima.

L'uomo, 55 anni, non ha però rispettato il divieto imposto, inviando messaggi minacciosi sui social alla ex moglie e alla propria figlia, cercando di influenzare le loro deposizioni nel processo che si stava svolgendo a suo carico, arrivando a minacciarle anche in aula di tribunale. Così la procura e i carabinieri hanno richiesto e ottenuto un aggravamento della misura cautelare per il 55enne, portato nel carcere di Rebibbia.