Donna picchiata dal suo ex davanti ai figli in un parcheggio sulla via Casilina

Degli interminabili momenti di terrore, un'aggressione davanti i figli minori che una donna ha interrotto utilizzando lo spray al peperoncino contro l'ex compagno violento, già gravato da un divieto di avvicinamento alla giovane. Le violenze nel pomeriggio di martedì nel parcheggio di un centro sportivo lungo la via Casilina, nella periferia est della Capitale. A finire in manette un romano di 28 anni, con precedenti, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Frascati con l’accusa di lesioni e maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto dichiarato dalla vittima, una ragazza romana di 24 anni, l’uomo, suo ex compagno, per numerosi problemi avuti dalla fine della loro relazione, era stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna. Nonostante il provvedimento, il 28enne, nel tardo pomeriggio del 5 ottobre, ha affrontato la sua ex in un parcheggio in zona Graniti, nel VI Municipio delle Torri, di fronte ai loro 2 figli minorenni, e in breve tempo dalle parole è passato ai fatti, iniziando a picchiarla.

La vittima è riuscita a metterlo in fuga utilizzando uno spray antiaggressione che aveva con sé e, subito dopo, ha chiamato il 112: i Carabinieri, al loro arrivo, hanno attivato i soccorsi per la donna e, nel frattempo, raccolto la sua dichiarazione in merito a quanto le era appena accaduto. Poco dopo, i militari hanno rintracciato il presunto aggressore nel pronto soccorso dell’ospedale “San Sebastiano Martire” e per lui sono scattate le manette ai polsi.

La 24enne, trasportata da personale del “118“ al Policlinico Umberto I, è stata riscontrata affetta da numerosi traumi al corpo e alla testa: ne avrà per 15 giorni salvo complicazioni. Il suo ex, invece, dopo essere stato medicato e dimesso dall’ospedale, è stato portato nel carcere di Velletri, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria