Prende a pugni la sua ex all'interno del negozio. Le violenze davanti ai clienti

Strattonata e colpita a pugni in faccia. Il tutto davanti ai clienti del negozio all'interno della quale la donna si trovava. Un uomo violento, ex compagno della vittima. Le violenze in un minimarket di Tor de' Schiavi, in zona Centocelle. In manette con l'accusa di atti persecutori un romano di 41 anni. Arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia Roma Casilina.

Sono stati proprio i militari dell'Arma a intervenire all'interno di un negozio di generi alimentari in via Anagni dove una donna di 51 anni ha riferito di essere stata aggredita dall'ex convivente con pugni al volto e strattoni. Raccolta la denuncia della donna, gli investigatori, d’intesa con la procura della Repubblica, hanno arrestato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine che anche in loro presenza ha continuato ad avere una condotta ingiuriosa nei confronti della donna.

La vittima è stata trasportata al pronto soccorso del policlinico Umberto I dove le sono stati rilevati traumi contusivi che hanno determinato una prognosi di 8 giorni. Dopo l’arresto, anche l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico Tor Vergata in seguito a lievi lesioni riportate durante la colluttazione con la donna che per difendersi lo avrebbe colpito con una bottiglia.

Una volta dimesso, è stato portato nel carcere di Regina Coeli dove il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare in carcere.

Strangolata dall'ex a Fontana di Trevi

Violenze gratuite davanti a testimoni terrorizzati come accaduto lo scorso week end davanti alle centinaia di turisti che affollavano Fontana di Trevi. Vittima del suo ex una giovane ragazza polacca di 27 anni. Strangolata e picchiata da un connazionale di 35 anni dopo essersi rifiutata di tornare insieme a lui.