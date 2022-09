"Aiuto, papà la sta picchiando": chiama i carabinieri e salva la madre. Lui scappa sul tetto per evitare l'arresto

Ci è voluto il coraggio di un bambino per mettere in salvo la madre dalla furia del padre violento. Una storia di coraggio sì, ma anche di maltrattamenti in famiglia che - secondo quanto emerso - andavano avanti da tempo. Questa volta, però, il figlio è intervenuto per salvare la mamma.

Siamo nella periferia est di Roma. Pochi giorni fa, intorno alle 8, al numero unico per le emergenze arriva una telefonata: "Papà sta picchiando mamma, correte". Dall'altro capo della linea c'è un bambino che, seppur sotto choc, è lucido nella denuncia. Sul posto accorrono i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca, mentre l'attenzione dei vicini di casa nel frattempo viene attirata: sul tetto dell'abitazione segnalata c'è un uomo che tenta di nascondersi.

Si tratta dal padre violento che nel frattempo stava cercando di scappare. Convinto a scendere e invitato alla calma, l'uomo però non ha voluto fare marcia indietro tentando nuovamente di rientrare in casa dove nel frattempo la convivente e i quattro figli minori si erano rifugiati. Bloccato dai militari, l'esagitato ha aggredito un carabiniere causandogli anche lesioni guaribili in quattro giorni per una ferita alla mano.

Mentre l'uomo è stato portato in caserma, la donna è stata ascoltata dagli uomini dell'Arma. Portata al policlinico di Tor Vergata a causa delle ferite riportate al volto e al collo, lì ha raccontato il suo incubo.

Dalla sua denuncia sono emersi una serie di maltrattamenti subiti davanti ai figli, tanto violenti da farle temere per la propria incolumità a tal punto che, dopo un un episodio dello scorso agosto in cui aveva subito la frattura del braccio, aveva indottrinato i figli sulla necessità di contattare le forze dell'ordine se si fossero verificate di nuove aggressioni. E così è successo. L'autorità giudiziaria, alla luce della gravità degli indizi raccolti dai carabinieri di Tor Bella Monaca, ha disposto per l'uomo il carcere a Regina Coeli.