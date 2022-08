Apre la portiera di un'auto e picchia il conducente per rapinarlo

Era appena entrato in auto e stava per accendere il motore, quando un uomo è entrato nella sua vettura e lo ha aggredito. È quanto successo in via Nomentana martedì intorno alle 12. Ad accorgersene e intervenire, gli agenti della polizia di Stato del commissariato Porta Pia.

Una volta nel veicolo, l'uomo ha iniziato a colpire il conducente ma, immediatamente intervenuti, i poliziotti, sono riusciti a bloccato, malgrado la forte resistenza dello stesso. La vittima ha raccontato agli agenti che, lo straniero, un finlandese di 36 anni con precedenti di polizia, dopo essersi introdotto all’interno del suo veicolo, prima ha tentato di sfilare le chiavi del mezzo, poi alla sua reazione, lo ha afferrato per il collo tentando di sfilargli l'orologio che aveva al polso e poi di rubare il portafoglio che custodiva nella giacca posizionata sul sedile posteriore.

Il fermato è stato accompagnato negli uffici di polizia dove è stato arrestato per tentata rapina e successivamente convalidato. La vittima, visitata dai sanitari del 118, ha riportato traumi e graffi vari.