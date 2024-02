Aggredisce la compagna e la spinge dalle scale

Aggredita e spinta giù dalle scale. Trasportata in ospedale la donna ha poi denunciato il compagno. Le violenze in un appartamento a Boccea dove i carabinieri della compagnia San Pietro hanno arrestato in flagranza un uomo di 51 anni, peruviano, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Nel corso della notte, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i militatr della stazione Madonna del Riposo e stazione di Prati sono intervenuti per una lite in un’abitazione in via Urbano II, dove una donna di 41 anni, di nazionalità peruviana, ha riferito di essere stata aggredita e spinta dalle scale dal convivente 51enne.

Raccolta la denuncia della vittima, gli uomini dell'Arma, d’intesa con la procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato l’uomo e lo hanno accompagnato al carcere di Regina Coeli dove il tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento e disposto l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alle persone e ai luoghi da essa frequentata.

La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo per delle ferite al braccio e alla gamba con una prognosi di 7 giorni.