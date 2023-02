Picchia la compagna e la insegue con un coltello, poi la spinge giù per le scale

Picchiata, minacciata, rincorsa con un coltello e poi spinta giù per le scale. Ancora un caso di violenza fra le mura di casa, ancora un amore che si trasforma un incubo. Vittima del compagno una 48enne, pestata dall'uomo e trasportata d'urgenza in ospedale. È accaduto in un appartamento a Torre Angela.

I fatti la scorsa notte in un appartamento in una traversa di via del Torraccio di Torrenova. Ad attirare l'attenzione dei vicini intorno all'1:00 della notte le urla e le richieste d'aiuto della donna. "C'è un uomo che insegue una donna armato di coltello nel giardino di una casa", la richiesta d'intervento arrivata al 112. Sulla strada della periferia est della Capitale sono quindi intervenuti gli agenti di polizia del VI distretto Casilino che hanno trovato l'uomo, con ancora in mano l'arma bianca, mentre rincorreva la compagna nel frattempo fuggita dentro casa.

Come una furia alla vista della polizia il compagno violento ha spinto la donna e l'ha fatta precipitare per le scale. Poi, con ancora il coltello in mano, si è scagliato contro i poliziotti riusciti a evitare il peggio, ma non un ricovero in ospedale, con uno degli agenti poi refertato con 3 giorni di prognosi.

Bloccato l'uomo non senza difficoltà la donna - una 48enne cubana - è stata trasportata al policlinico Tor Vergata in codice rosso con un trauma cranico e numerose contusioni. Identificato il compagno in un cittadino di origini peruviane di 37 anni, l'uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e lesioni alla compagna. L'arresto è stato poi convalidato dall'autorità giudiziaria.