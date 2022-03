Picchia la compagna e minaccia edicolante con un coltello

Un fantomatico messaggio telefonico ad un altro uomo. Questa la molla che ha portato un uomo a picchiare la compagna in strada dopo essere andato a cercare il "rivale" armato di un coltello. Succede a Tivoli dove la polizia ha poi arrestato un 59enne.

Sono state decine le telefonate al 112 da parte di passanti e residenti che si trovavano nel pomeriggio in via Empolitana "stanno picchiando una ragazza in strada", l'allerta lanciata alla polizia. Sulla strada che collega Tivoli a Castel Madama sono quindi intervenuti i poliziotti che hanno trovato la donna mentre cercava di evitare che il compagno raggiungesse un edicolante, vero obiettivo dell'uomo accecato dalla gelosia.

Armato di un grosso coltello sono poi stati gli agenti del commissariato di Tivoli a sedare gli animi, ma non senza difficoltà. Il 59enne infatti alla vista della pattuglia li ha minacciati opponendo resistenza agli agenti che al fine di bloccarlo sono ricorsi all'utilizzo dello spray urticante.

Accompagnato negli uffici di polizia di viale Aldo Moro l'uomo è stato identificato in un 59enne di Tivoli e sottoposto a fermo. Informata l'autorità giudiziaria dovrà rispondere dei reati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale.