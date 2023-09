Il compagno le vieta di uscire e usare i social, poi la picchia e la minaccia di morte

Assoggettata al suo compagno. Un rapporto malato da parte dell'uomo. Minacciata di morte, picchiata, costretta a interrompere le relazioni con amici e familiari. E controllata, talmente tanto da non poter nemmeno utilizzare né lo smartphone né tanto meno i social network. Un incubo andati avanti anni, sino a quando i familiari e la stessa vittima - una 33enne di Tivoli - non hanno deciso di denunciare i maltrattamenti del compagno violento all'autorità giudiziaria.

Violenze fisiche e psicologiche

Ad arrestare l'uomo lo scorso 19 settembre sono stati gli investigatori del commissariato di Tivoli, coordinati dal “Gruppo uno” della procura tiburtina, che hanno eseguito nei confronti dell'uomo - cittadino italiano di 36 anni - la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. L’uomo è indagato per le gravi e reiterate violenze fisiche e psicologiche che, da anni, ha posto in essere nei confronti della compagna e convivente, di 33 anni.

Comportamenti che, come si legge nell’ordinanza emessa dal gip: "pur se realizzate in momenti successivi, sono collegate a un nesso di abitualità e avvinte nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità psicologica e morale della persona offesa così rendendo del tutto impossibile la convivenza”.

Sopraffazioni e minacce di morte

L’indagato ha sottoposto la convivente a violenze fisiche, a continue sopraffazioni e minacce di morte, prevaricazioni che nel tempo hanno annichilito la volontà e distrutto l’autostima della donna. Negli anni, inoltre, ha sottoposto la compagna a un costante controllo, monitorandone l’utilizzo del cellulare e dei social, impedendole di uscire con i suoi amici e di intrattenere rapporti con i suoi familiari, anch’essi vittime delle minacce e delle aggressioni perpetrate dall’uomo.

Paura di denunciare

Le indagini hanno consentito di accertare il pesante clima di coercizione a cui la vittima era sottoposta da anni. Diversi gli interventi espletati nel tempo presso l’abitazione della coppia dalle forze dell'ordine, tuttavia in tutte le occasioni la vittima, dopo aver chiesto soccorso, ha minimizzato le violenze subite, arrivando a negare di essere vittima di maltrattamenti per paura di ulteriori ritorsioni e proprio perché assoggettata al compagno che non ha mai denunciato.

Picchiata mentre era al mare

L’inverno scorso, grazie alla querela depositata dai genitori che avevano soccorso la figlia in una località balneare perché vittima delle ennesime brutali violenze, la donna, per un breve periodo, è stata collocata in una struttura protetta effettuando degli incontri presso un centro antiviolenza della Capitale ma poi, come nelle più tipiche dinamiche riscontrate nelle cosiddette “relazioni tossiche”, è tornata a convivere con l’uomo.

La denuncia in procura

Nell’agosto scorso, nell’ultimo, ennesimo intervento effettuato dalle pattuglie della polizia di Stato presso l’abitazione della coppia a seguito di una violenta aggressione subita dalla vittima, la donna ha finalmente presentato denuncia nei confronti del compagno ed è stata collocata in una struttura protetta, apparentemente determinata nell’interrompere definitivamente la relazione.

Compagno violento in manette

Dopo qualche settimana, la donna è nuovamente tornata a vivere con l’uomo per l’assenza di un contesto ambientale favorevole. Le indagini e gli elementi di prova raccolti durante l’attività di polizia giudiziaria hanno fatto emergere un quadro indiziario a carico dell’indagato chiaro e preciso. L’accertato pericolo di recidiva delle condotte criminose e il concreto rischio per l’incolumità della vittima, che si è dimostrata assolutamente priva di autonomia decisionale e incapace di sottrarsi dal compagno nonostante le indicibili violenze subite, hanno determinato le esigenze cautelari nei suoi confronti compendiate nella misura cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Tivoli.