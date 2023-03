Litiga con la compagna, poi prende a calci la suocera

Ha prima litigato con la compagna, poi si è scagliata contro la madre intervenuta a difesa della figlia. Una discussione accesa, rumorosa, avvenuta in pieno giorno in una strada dove vivono migliaia di persone. Il rumore dei cocci che si rompevano e le urla non sono passati sotto silenzio ai vicini di casa, con decine di abitanti che hanno quindi richiesto l'intervento al 112.

I fatti sono accaduti al mattino di martedì 28 febbraio in un'abitazione al Trionfale, poco distante dalla fermata della linea A della metro Cipro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che una volta individuato l’appartamento da dove provenivano le urla hanno ascoltato le testimonianze di una donna la quale ha denunciato di essere vittima di una serie di maltrattamenti da parte del compagno, presente nell’abitazione.

Maltrattamenti personali ma anche nei confronti della mamma. La donna ha infatti accusato il compagno di aver colpito poco prima la madre della donna, giunta in difesa della figlia, con un calcio, ferendola alla mano destra con dei cocci di un vaso rotto. L’uomo - un 39enne - è stato arrestato e associato in carcere in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo.