Testata alla ex mentre i figli sono in dad, chiesto rinvio a giudizio per ex consigliere comunale di Ciampino

La procura ha chiesto il processo per Massimo Balmas, ex presidente (auto sospeso) del consiglio comunale della cittadina. Le accuse sono diffamazione, stalking e lesioni personali

Diffamazione, stalking e lesioni personali: sono le accuse per cui è stato chiesto il processo per il leghista Massimo Balmas, sino a qualche settimana fa presidente del consiglio comunale di Ciampino, accusato di avere insultato, minacciato e poi aggredito fisicamente l’ex compagna durante una lezione in didattica a distanza dei due figli piccoli.

La denuncia era stata presentata ai carabinieri e alla procura di Velletri lo scorso marzo, dopo l’episodio più grave: stando a quanto riferito dalla donna, Balmas le aveva chiesto di andare a casa sua per dargli una mano a gestire i figli di 6 anni durante la dad e una volta nell’appartamento, usando come pretesto una banale discussione, le avrebbe sferrato all’improvviso una testata al viso. Tutto mentre i bambini erano collegati con i compagni di classe e gli insegnanti.

Agli inquirenti, l’ex compagna di Balmas - una donna di 33 anni - ha raccontato di mesi di insulti, minacce e commenti denigratori su Facebook culminati con la violenza. Gli stessi episodi cui fa riferimento il pm nella richiesta di rinvio a giudizio parlando di “offese alla reputazione e all’onore”, “continue denigrazioni e insulti anche in presenza dei figli minori”, “minacce di morte” rivolte anche al nuovo compagno e infine dell’aggressione fisica. I medici che avevano visitato la donna medicandola per la testata alla fronte avevano inoltre certificato “un perdurante e grave stato di ansia, paura e timore per la propria incolumità”, elemento citato anche dal pm nella richiesta di rinvio a giudizio.

Balmas dal canto suo ha sempre negato di avere picchiato l’ex compagna e di averla insultata e minacciata, dichiarandosi “completamente estraneo ai fatti” e sottolineando di avere chiesto lui stesso l’intervento dei carabinieri il giorno dell’aggressione: “Mi rimetto alla competente attività giudiziaria”, aveva detto quello che oggi è l’ex presidente del consiglio comunale di Ciampino, auto sospeso. L’udienza preliminare che deciderà il prosieguo della vicenza è fissata per il prossimo 2 dicembre.

“La richiesta di rinvio a giudizio a carico del signor Balmas conferma che i fatti oggetto di denuncia da parte della mia cliente, a fronte delle indagini svolte dalla procura di Velletri, non sono fantasie ma reati gravi - ha detto l’avvocato Sebastiano Russo, che ha difeso la vittima sin dalle prime battute della vicenda - Reati resi ancor più odiosi in quanto consumati in un contesto famigliare alla presenza di due minorenni, in tenera età”.