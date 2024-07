Picchiata per anni dal compagno, lo denuncia e lui si presenta in casa con un coltello

Maltrattata e picchiata dal compagno. Violenze domestiche che andavano avanti ripetutamente da anni. La donna, presa a calci dall'uomo ubriaco, ha poi trovato il coraggio di denunciarlo permettendo ai carabinieri di arrestarlo dopo che lo hanno trovato armato di un coltello a serramanico.

La donna, una cittadina italiana, si è presentate nel corso della mattinata alla stazione dei carabinieri di Nettuno dove ha denunciato una serie di maltrattamenti subiti dal compagno negli ultimi cinque anni. Violenze dell'uomo che si sono progressivamente aggravate anche a causa dell'abuso di alcol da parte dello stesso - un cinquantenne. Poi l'ulitmo episodio, con la donna aggredita e presa a calci.

Denunciato l'accaduto la donna è voluta tornare in casa in quanto l'uomo non aveva le chiavi e non era presente nell'abitazione. Ma, per una maggiore sicurezza della donna, il comandante della stazione dei carabinieri è rimasto costantemente in contatto con lei, per rassicurarla e per convincerla a chiamare nel caso in cui l’uomo fosse tornato.

In effetti, nella serata, il compagno si è ripresentato con la scusa di recuperare i suoi effetti personali, per poi continuare a maltrattare la donna anche davanti agli stessi carabinieri che, dopo averlo riportato alla calma, lo hanno accompagnato in caserma dove l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Rraccolto elementi indiziari in ordine ai maltrattamenti, sia da testimoni che dal cellulare della vittima, l’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Velletri.