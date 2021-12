Spingono la figlia, papà picchia e minaccia i bambini nello spogliatoio

Ha tirato una ginocchiata alla gamba di un bambino e ne ha strattonato un altro, poi li ha minacciati: “Vi spezzo le braccine, vi faccio a pezzi e faccio a pezzi anche i vostri genitori”. La loro colpa? Avere spinto fuori dallo spogliatoio del centro sportivo una bambina, sua figlia, che continuava a entrare mentre si cambiavano.

Protagonista della vicenda un papà romano di 49 anni, condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa e a 5.000 euro di risarcimento da un giudice del tribunale di Roma per lesioni e minacce aggravate. Tutto è successo nel luglio del 2014 in un circolo esclusivo della Cassia. È qui che il 49enne, quando va a prendere la figlioletta di 4 anni, la trova in lacrime fuori dallo spogliatoio dei maschietti. All’interno alcuni bambini si stanno cambiando: l’uomo chiede alla piccola cosa sia successo, e lei risponde di essere stata spinta fuori dai bambini dopo i ripetuti tentativi di entrare. A quel punto il 49enne entra, sferra una ginocchiata alla coscia di un bambino di 7 anni e ne strattona un altro, poi li minaccia: “Vi spezzo le braccine, vi mangio le mani”.

I bambini scoppiano in lacrime e vanno a chiamare i gestori del circolo, che li portano in segreteria e chiamano i genitori: “Ringraziate che ci sono loro”, prosegue l’uomo, furioso. La mamma e il papà del bambino colpito dalla ginocchiata lo portano al Gemelli e lo fanno visitare, i medici rilevano un ematoma alla coscia e lo dimettono con qualche giorno di prognosi. Poi scatta la denuncia.

Martedì mattina a Piazzale Clodio il processo si è concluso: il pm Mario Pesci ha chiesto per l’uomo - che ha sempre negato di avere alzato le mani sui bambini e di averli minacciati - 9 mesi di reclusione, il giudice ne ha stabiliti 6 con il risarcimento.