Lite tra gruppi rivali si trasforma in una maxi rissa in strada

Una lite per motivi banali scoppiata tra due gruppi di ragazzi che stavano trascorrendo il sabato sera fuori è degenerata in una maxi rissa a colpi di bottiglie in strada.

È successo sabato sera nei pressi di un bar di piazzale Jonio. Non è chiaro che cosa abbia scatenato la discussione: dalle parole si è rapidamente passati alla violenza, e nel giro di poco tempo i due gruppi si sono affrontati in strada a calci, pugni e bottigliate. Le grida e la scena hanno attirato l'attenzione di molti residenti che hanno subito chiamato il 112 per segnalare la situazione, e sul posto sono arrivate le pattuglie della stazione dei carabinieri di Città Giardino.

Nell'udire le sirene, però, la maggiore parte dei ragazzi è fuggita, e sul posto sono rimasti soltanto cinque ragazzi, tutti tra i 19 e i 22 anni, due dei quali lievemente feriti. Accompagnati in ospedale - uno al Fatebenefratelli, l'altro all'Umberto I - sono stati medicati e poi dimessi. Ai militari hanno confermato che la lite è scoppiata per motivi futili ed è poi degenerata in violenza, ma non hanno saputo fornire dati utili a risalire all'identità dei partecipanti alla rissa.

I carabinieri hanno già inviato un'informativa in procura e chiesto i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.