Toglie monopattino parcheggiato in mezzo la strada: aggredito venditore ambulante

Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno arrestato un 37enne senza fissa dimora per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale al termine di una vicende in cui l'uomo aveva aggredito anche un venditore ambulante.

Verso le ore 22.45 di ieri un dipendente di un istituto di vigilanza ha richiesto l'intervento dei poliziotti poiché in piazzale del Verano un uomo aveva aggredito, prima verbalmente e poi fisicamente, un responsabile di una bancarella di libri. L'addetto della vigilanza avendo assistito a tutta la scena è accorso in aiuto della vittima, un 45enne aquilano, che ha raccontato di aver visto un uomo prendere un monopattino elettrico parcheggiato sul manto stradale, urlando e dimenandosi in maniera furiosa e lanciandolo in strada.

La vittima, vista la presenza del monopattino al centro strada e preoccupato per la circolazione stradale, ha posto il monopattino in una posizione di sicurezza e a questo punto il 37enne infastidito dal gesto lo ha aggredito con calci e pugni rovesciando successivamente a terra tutti i libri della sua bancarella.

Il dipendente dell'istituto di vigilanza ha inseguito l'uomo attirando l'attenzione dei poliziotti che lo hanno fermato in piazzale del Verano. Il 37enne, in evidente stato di alterazione psicofisica causato dalla probabile assunzione di sostanze alcoliche, cercando di guadagnarsi la fuga ha opposto resistenza nei confronti dei poliziotti, causando lesioni ad uno degli agenti.

La vittima, medicata sul posto, ha rifiutato il trasporto presso la struttura ospedaliera in quanto impegnato nel vigilare la bancarella, riservandosi di recarsi sia in ospedale che presso gli uffici di polizia per formalizzare la denuncia. Per il senza fissa dimore è quindi scattato l’arresto.