Piazza Vittorio Emanuele, cercano di farsi giustizia da soli e scatta la maxi rissa

I quattro sono stati denunciati a piede libero per rissa dai carabinieri intervenuti

Una maxi rissa è andata in scena nella serata di ieri nella zona di piazza Vittorio Emanuele II. A finire nei guai 4 persone, tutte denunciate a piede libero. I carabinieri, in via Conte Verde, sono stati infatti avvicinati da una coppia di cittadini marocchini di 32 e 39 anni, entrambi senza fissa dimora, che segnalavano che uno sconosciuto aveva colpito con un pugno e senza alcun motivo, un loro connazionale 58enne, scappando subito dopo a piedi.

I militari, avuta l'indicazione della via di fuga del presunto aggressore, si sono messi sulle sue tracce, ma poco dopo, la loro attenzione è stata attirata nella vicina piazza Vittorio Emanuele II, dove i marocchini avevano nuovamente incrociato il loro rivale.

I tre, senza attendere l'arrivo dei carabinieri, hanno dato vita ad una violenta rissa con l'aggressore, sedata dopo pochi istanti dai militari. Lo sconosciuto con cui i marocchini avevano ingaggiato la rissa è stato bloccato e identificato un romano di 36 anni. I quattro sono stati denunciati a piede libero per rissa, mentre il solo cittadino marocchino di 32 anni è stato denunciato anche per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere: nelle sue tasche i Carabinieri hanno trovato un coltello con lama lunga 7 centimetri.