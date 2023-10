Piazza Venezia chiusa, incubo traffico in tilt. Come cambia la viabilità

Dopo piazza Pia il centro di Roma si prepara ad un nuovo stress test di quelli importanti. Da ieri, sabato 21 ottobre, è chiusa al traffico gran parte di piazza Venezia per una viabilità completamente stravolta. Questo weekend è un po' un rodaggio, in vista di quel che accadrà a partire da lunedì, 23 ottobre. E se il buongiorno si vede dal mattino, chi deve affrontare il centro storico con l'auto, dovrebbe cominciare a pensare a delle alternative.

Sì, perché ieri nonostante le poche auto in circolazione rispetto ai giorni lavorativi, il traffico ne ha risentito, con code non solo nella zona di piazza Venezia, ma fino al lungotevere. Antipasto di quanto accadrà è stato anche ad inizio settembre un cedimento stradale in piazza, con conseguente chiusura. Quel giorno il traffico andò in tilt. Ecco perché è bene studiare le chiusure e prendere appunti per eventuali percorsi alternativi.

Le chiusure

La circolazione sarà consentita, a doppio senso, solo sul lato del palazzo delle Generali. Sarà invece chiuso il tratto dalla parte di palazzo Venezia. Chi arriva da via Cesare Battisti potrà proseguire dritto verso via del Plebiscito (chi è autorizzato potrà anche percorrere via del Corso) oppure girare a sinistra verso l’Altare della Patria. Da qui, costeggiando il cantiere Metro C fino a piazza San Marco, si potrà procedere verso via del Teatro Marcello.

Due semafori

Per aumentare la sicurezza dei pedoni e fluidificare il traffico saranno istituiti due semafori: uno all’incrocio tra piazza Venezia, via del Corso e via Cesare Battisti, l’altro tra piazza Venezia e piazza San Marco.

I trasporti

Per quanto riguarda il trasporto pubblico scatteranno modifiche per alcune fermate e linee di bus. Nel dettaglio: la fermata 70038 in piazza Venezia sarà soppressa (per le linee 40 - 64 - 70 - n8 - n11 - n70 - n98 - n716) e sostituita dalla vicina fermata 81964 in via del Plebiscito; al posto della fermata sotto palazzo Venezia ne sarà temporaneamente istituita una su via IV Novembre, prima di piazza Santi Apostoli, per le linee H - 60 - 170 -n8 - n11 - n716; le linee 51 e 85, provenendo da via del Corso e dirette a Fori Imperiali, da piazza Venezia devieranno per piazza S. Marco, via di S. Venanzio, Ara Coeli e di nuovo su piazza Venezia; sarà attivata la fermata 80610 Ara Coeli/P.za Venezia per le linee 51 (e 51D nei festivi) e 85.