Paura a piazza Venezia, calci e pugni ai passanti e ai veicoli in transito

Paura a piazza Venezia dove, domenica sera, due persone hanno preso di mira auto e moto in transito ed alcuni passanti, colpendoli con calci e pugni all'altezza di via del Plebiscito.

Gli agenti del I Gruppo centro della polizia locale, prontamente intervenuti, hanno così bloccato un 28enne, la quale ha continuato ad inveire. La giovane, supportata da un uomo in sua compagnia, ha anche minacciato i vigili della locale e gli agenti volante della Polizia di Stato di passaggio in quel momento. La donna, poi fermata, è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, oltreché per rifiuto di declinare le generalità.

Denunciato anche l'uomo di 48 anni, che ha tentato di ostacolare l'operato della pattuglia. Grazie all'intervento dei caschi bianchi è stato possibile ripristinare le condizioni di sicurezza, evitando il ferimento delle persone a bordo delle auto e delle moto in quel momento in transito, nonché dei passanti presenti.