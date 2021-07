Piazza Trilussa, lancia bottiglia di birra contro i carabinieri: 25enne fermato con lo spray urticante

Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trastevere e quelli del Nucleo Radiomobile di Roma, su segnalazione giunta al numero di emergenza 112, sono intervenuti in piazza Trilussa per un uomo che stava disturbando e importunando i passanti.

I militari al loro arrivo hanno notato l’uomo che stava brandendo una bottiglia di birra, in evidente stato di alterazione dovuta all’alcol, e all’atto di identificarlo ha lanciato la bottiglia contro i Carabinieri senza colpirli per poi fuggire. L’uomo privo di documenti, è stato raggiunto dai militari che per bloccarlo hanno dovuto fare uso dello spray urticante in dotazione. Lo straniero, un cittadino albanese di 25 anni identificato grazie al foto segnalamento, è stato arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.