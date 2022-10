Roma-Betis: i tifosi spagnoli trasformano piazza del Popolo in una discarica

Un tappeto di bottiglie, cartacce, plastica e rifiuti di ogni genere a coprire piazza del Popolo: è la scia lasciata dai tifosi spagnoli Betis, arrivati nella Capitale per assistere al match di Europa League contro la Roma che si è tra l’altro concluso con la vittoria del club di Siviglia per due a uno.

I tifosi ospiti hanno iniziato ad arrivare in città già mercoledì sera, radunandosi in bar e ristoranti del centro e anche di Trastevere. Proprio a Trastevere mercoledì sera la polizia è dovuta intervenire davanti a un bar di piazza San Callisto per allontanare 350 persone che, intonando cori da stadio, hanno iniziato a lanciare bottiglie contro un bar “colpevole” di non poter più servire birra. Giovedì la fiumana si è trasferita in piazza del Popolo, lasciandola ricoperta di rifiuti e scatenando la dura reazione del Campidoglio.

“Vedere le immagini di piazza del Popolo ridotta come una pattumiera fa male al cuore - è stato il commento di Monica Lucarelli, assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità che proprio giovedì ha ricevuto dal sindaco Gualtieri la delega alla Sicurezza - Non si può accettare che un gruppo di barbari possano deturpare e sfregiare la nostra città. Questi non sono tifosi, ma bestie. Oggi Roma è stata sfregiata e non possiamo permettere che questo si ripeta”.

“Per ripulire la piazza, lasciata in condizioni pietose dai tifosi del Betis Siviglia, l’Ama è dovuta intervenire impegnando mezzi e uomini per circa tre ore e mezzo - ha spiegato Stefano Marin l’assessore ai rifiuti ed all’ambiente del municipio I - ma quelle operazioni hanno un costo, sono extra Tari, perché ovviamente non sono previste nel contratto di servizio di Ama. Per questo, come municipio e comune, stiamo pensando di costituirci come parte civile”.

Non è la prima volta che Roma si ritrova in balia di tifosi stranieri. Stampato nella memoria dei romani c’è certamente il febbraio del 2015, quando in occasione della partita di Europa League con la Roma, migliaia di tifosi olandesi del Feyenoord, ubriachi, misero a ferro e fuoco il centro costringendo i negozianti a chiudere, terrorizzando romani e turisti e danneggiando anche la fontana della Barcaccia in piazza di Spagna. Ai tempi la situazione degenerò anche in scontri con la polizia, cosa che non è accaduta giovedì (la questura ha confermato che non si sono verificati disordini): i tifosi del Betis si sono “limitati” a usare uno degli angoli più belli della città come una discarica, costringendo Ama a intervenire con diversi mezzi per rimuovere i rifiuti e ripulire le strade.