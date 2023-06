Perde controllo dell'auto e sfonda vetrina di una libreria, grave una donna

Ha perso il controllo dell'auto finendo contro la vetrina di un negozio, di fatto sfondandola. È quanto successo nel pomeriggio di ieri , 27 giugno, in piazza dei Giuchi Delfici, all'altezza dell'incrocio con via di Vigna Stelluti. Intorno alle 14, per cause al vaglio degli agenti del V gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale, una donna al volante di una Mini Countryman che ha sbandato finendo la corsa contro la vetrina della libreria Velitti. La conducente, una donna italiana, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Gemelli. La donna, grave, non sarebbe in pericolo di vita. Ieri, in serata, il negozio è stato dichiarato agibile.