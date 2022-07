Piazza Fiume, sgomberato bivacco: era allestito in un sito archeologico

L’operazione, condotta dai carabinieri della stazione Roma via Vittorio Veneto, con la collaborazione del personale della sovrintendenza capitolina, ha permesso di sgomberare l’area, che è quella del monumento sepolcrale di Quinto Sulpicio Massimo.

L'intervento dei carabinieri

Nel sito, sono stati identificati 6 cittadini somali – 5 dei quali con regolare permesso di soggiorno e uno risultato irregolare sul territorio nazionale – che dopo aver scavalcato la recinzione che delimita l’area, avevano allestito i loro giacigli di fortuna.

L’area è stata sgomberata e grazie all’intervento del personale dell’Ama, il sito è stato bonificato e messo in sicurezza. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal comando provinciale dei carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il monumento dedicato al fanciullo prodigio

Il sito trasformato in un bivacco dai sei cittadini somali, si trova a poca distanza dalla breccia di Porta Pia. E’ proprio alla Porta Salaria che, sul finire del XIX secolo, venne rinvenuto questi monumento collocato tra via Piave e via Sulpicio Massimo. Si tratta di un’edicola in travertino, l’originale è conservata nei musei capitolini, che raffigura un bambino.

“Due lunghe iscrizioni in latino e in greco ricordano che la tomba fu costruita da Quinto Euganeo e da Licinia Ianuaria per il figlio Quinto Sulpicio Massimo, morto a soli 11 anni. Il bambino prodigio nel 94 d.C. – si legge sul sito della Sovrintendenza capitolina - aveva partecipato brillantemente al terzo agone capitolino, concorso estemporaneo di poesia greca, gareggiando con cinquantadue poeti e incantando la platea con la sua bravura e le sue composizioni”. Venuto a mancare poco dopo l’agone, quasi 2mila anni fa i suoi genitori deciso di dedicargli il monumento nell’area che, ora, è stata sgomberata e bonificata.