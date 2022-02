A Piazza di Spagna preso a pugni l'uomo delle caldarroste

Hanno aggredito un "caldarostaro" a piazza di Spagna, spintonaldolo e prendendolo anche a pugni. Il tutto davanti ai figli minori dell'ambulante. A finire nei guai, gli autori dell'aggressione, un 18enne e due minori di anni 15 e 17. I tre, tutti romani, sono stati denunciati e a loro è stato notificato anche il provvedimento di divieto di accesso nella zona di piazza di Spagna e via Condotti.

I fatti sono andati in scena nella serata del 16 gennaio. A ricostruirli gli agenti dell'ottavo reparto mobile che, nel corso di un servizio di ordine pubblico finalizzato al rispetto delle regole anti assembramento, erano nella zona di piazza di Spagna. I poliziotti sono intervenuti su segnalazione di diversi passanti proprio tra piazza di Spagna e via Condotti, dove era avvenuta un'aggressione nei confronti di alcuni venditori ambulanti.

Giunti sul posto, gli agenti hanno notato tre cittadini macedoni, uno di loro ambulante di caldarroste. I tre hanno poi raccontato di essere stati aggrediti poco prima da tre giovani romani che, nel frattempo, si erano allontanati. Individuati dagli agenti, è stato accertato che dopo un diverbio, il 18enne aveva aggredito con spintoni e pugni, insieme ad altri due amici minorenni, prima il venditore ambulante ed in seguito altre due persone, il fratello e la moglie della vittima, intervenuti nel frattempo in sua difesa.

Una aggressione, avvenuta in presenza dei figli minori dell'ambulante. Non solo, stando alla ricostruzione, il "caldarostaro" è stato minacciato di morte riportando pure una ferita da taglio alla mano sinistra. I tre cittadini macedoni aggrediti, dopo lo scontro, hanno riportato lesioni guaribili in 5 giorni. Per tale fatto i tre ragazzi sono stati denunciati per i reati di "lesioni personali e minaccia".

Dopo gli accertamenti svolti dagli agenti della divisione anticrimine che ha valutato la pericolosità dei comportamenti della banda dei bulli, il questore di Roma ha emesso nei confronti dei tre giovani romani il divieto di accesso all'interno dei locali pubblici quali pub, bar e ristoranti della zona centralissima del tridente e di stazionamento nelle immediate vicinanze e negli spazi antistanti di un anno per il maggiorenne e di 6 mesi per i due minori.