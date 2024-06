Dal Messico a Roma, la fuga dello stupratore finisce in un B&B di piazza di Spagna

Un cittadino messicano di 63 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato all'interno di un B&B a piazza di Spagna. A mettergli le manette gli agenti del commissariato Celio, della sezione volanti e del I distretto Trevi-Campo Marzio. Era ricercato dall'Interpol dallo scorso 30 maggio, per il reato di violenza sessuale.

L'uomo il 31 marzo 2024, secondo quanto verificato dalle autorità messicane, aveva costretto una donna a subire una violenza sessuale all'interno del suo ufficio, approfittando della posizione di superiorità che ricopre all'interno dell'azienda. La donna, infatti, non aveva opposto resistenza per paura di subire ritorsioni a livello professionale, magari venendo licenziata per aver rifiutato il rapporto.

Sfuggito all'arresto, su di lui pendeva l'esecuzione di un provvedimento di custodia a fini estradizionali firmato dall'Interpol. Arrivato in Italia e in particolare a Roma, il messicano è stato identificato dalla polizia durante un controllo di routine sulle persone alloggiate all'interno di un B&B in pieno centro, a piazza di Spagna. Emerso il provvedimento a suo carico, è stato arrestato. L'uomo aveva tentato di nascondersi chiudendosi a chiave nella camera. Ora si trova nel carcere di Regina Coeli, a disposizione del presidente della Corte d'Appello.