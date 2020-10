Roma, a piazza del Popolo disordini durante la manifestazione: scene di guerriglia in mezzo al traffico

Scene di vera e propria guerriglia a Roma dove in piazza del popolo era convocata una manifestazione di commercianti e categorie colpite dal recente dpcm. Erano annunciate infiltrazioni di esponenti dell'ultradestra e non sono mancati i disordini. In piazza presenti esponenti di Forza Nuova, tra i quali anche Castellino. La tensione è salita proprio quando quest'ultimo è giunto in piazza, con scontri verbali con i giornalisti presenti.

Disordini a piazza del Popolo

Dalle 19.20 in piazza del popolo una cinquantina di facinorosi stanno dando vita a scena di autentica guerriglia con lanci di bottiglie e monopattini. Decine i petardi esplosi, con la polizia costretta a schierare gli idranti e a cacciare dalla piazza i violenti. Due fazioni, una contro l'altra: petardi e bottiglie contro la polizia che ha risposto avanzando fino a piazzale Flaminio.

Qui il traffico ha fatto da linea di divisione. Bottiglie e monopattini lanciati tra le auto in transito. Quindi l'incendio dei cassonetti nelle vie adiacenti a piazzale Flaminio dove i violenti sono scappati per rifugiarsi, rincorsi dalla polizia.

Dopo le cariche i facinorosi si sono dispersi sul lungotevere.

Guerriglia verso Prati

Dopo un quarto d'ora di pausa, gli scontri sono ripresi alle 20.05. I teppisti, posizionati su ponte regina Margherita, hanno ripreso il lancio di petardi e bottiglie. La polizia li ha inseguiti, con l'idrante ad aprire la strada, fino a piazza della Libertà verso via Cola di Rienzo (in Prati), tra bottiglie, bombe carte e razzi. Il tutto in mezzo alle auto bloccate nel traffico con gli automobilisti increduli ad assistere ad una guerriglia senza precedenti in città.

Un manifestante è stato portato dagli agenti nel Commissariato Prati Il Reparto Mobile in servizio presidia ponte Regina Margherita al momento chiuso per scongiurare una nuova guerriglia.

Il resto della manifestazione

Nel frattempo, alle 20, le persone estranee alle frange violente, hanno preso le distanze da "chi è giunto a piazza del Popolo con bottiglie, petardi e bombe carte. Noi con loro non c'entriamo nulla". In generale poco meno di 200 le persone presenti. Una cinquantina quelli più volenti, staccatisi quasi subito dal sit in, per provocare le forze dell'ordine presenti. Una miccia che ha innescato i disordini.

